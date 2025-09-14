De teorias da conspiração a ameaças terroristas: o que é o movimento dos "cidadãos soberanos"?

Há anos, os incidentes atribuídos a indivíduos que se dizem membros desse movimento vêm aumentando na Austrália, nos Estados Unidos, e também na Alemanha e na França. No centro de círculos conspiratórios, com vínculos com a extrema direita e sob vigilância dos serviços de contraterrorismo, o que caracteriza esse movimento dos "cidadãos soberanos"?

Rejeição à autoridade dos Estados e às suas leis

O movimento dos "cidadãos soberanos" surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, explica Tristan Mendès-France, professor associado da Universidade Paris Cité e colaborador do Observatório de Teorias da Conspiração. O grupo se baseia "em argumentos pseudojurídicos, cuja essência é a rejeição da legitimidade do Estado, dos impostos, dos tribunais e das autoridades públicas", afirma o especialista.

"Estamos falando de cidadãos que desejam viver completamente isolados da sociedade, pois a veem ? ou veem as elites ? como uma ameaça às suas liberdades individuais", resume Thomas Renard, diretor do Centro Internacional de Contraterrorismo (ICCT), em Haia, na Holanda.

Os "cidadãos soberanos" enfatizam sua não adesão ao contrato social tácito que rege a vida em sociedade e, na prática, se opõem a qualquer autoridade ou legislação estabelecida pelos Estados. Christine Sarteschi, professora de criminologia e serviço social na Universidade de Chatham, nos Estados Unidos, acrescenta uma nuance: eles "decidem quais leis seguir ou não". "Por exemplo, rejeitam leis relacionadas a carteiras de motorista, seguros de veículos, registros, entre outras", explica a pesquisadora, que estuda o movimento internacionalmente.

Seus membros utilizam conceitos jurídicos distorcidos ou interpretados à sua maneira para justificar sua posição e se defender ? prática conhecida como pseudodireito. Alguns chegam a jurar fidelidade a "tribunais de direito comum", administrados por "cidadãos soberanos", que emitem documentos de identidade e passaportes não reconhecidos pelos Estados, equivalentes à falsificação de documentos.