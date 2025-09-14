Líderes árabes e islâmicos se reúnem em Doha após ofensiva de Israel

Al Thani, classificou o ataque israelense como um ato de "terrorismo de Estado" e pediu uma resposta coletiva dos aliados árabes e islâmicos, alertando que "toda a região do Golfo está em risco".

As declarações ocorreram enquanto o secretário de Estado americano, Marco Rubio, iniciava uma visita a Israel, reiterando o apoio inabalável de Washington ao seu aliado na guerra contra o Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que a visita de Rubio a Israel demonstra "a força" dos laços entre os dois países, apesar da condenação americana aos recentes ataques israelenses em Doha.

O ataque sem precedentes, lançado na terça-feira (9) por Israel, teve como alvo líderes do Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha ? capital do Catar, país mediador nas negociações por uma trégua em Gaza.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu descontentamento com o ataque no Catar, que gerou condenação internacional.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, Israel dizimou líderes do Hamas e jurou destruir e expulsar o grupo do território palestino, onde governa desde 2007.