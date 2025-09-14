Em primeiro discurso, nova primeira-ministra do Nepal promete reformas após protestos

A nova primeira-ministra interina do Nepal, Sushila Karki, prometeu neste domingo (14) atender às demandas dos manifestantes que pedem "o fim da corrupção", após os protestos ocorridos no início da semana, que levaram à renúncia de seu antecessor.

"Devemos trabalhar em consonância com o pensamento da Geração Z [grupo formado por pessoas nascidas entre o final da década de 1990 e o início da década de 2010]", declarou Sushila Karki em suas primeiras declarações públicas desde que assumiu o cargo na sexta-feira (12), após a renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli.

"O que esse grupo exige é o fim da corrupção, boa governança e igualdade econômica", afirmou a ex-presidente da Suprema Corte, de 73 anos. "Você e eu devemos estar determinados a alcançar esse objetivo", acrescentou.