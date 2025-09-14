O engajado afrobeat de Sahad Sarr, o James Brown senegalês

Abdou Karim Sarr ou Sahad - também chamado de James Brown senegalês - é um emblemático artista da cena musical de Dakar. O cantor e compositor acabou de lançar seu quarto disco, "African West Station", uma homenagem às lutas e à história do continente africano, fruto de três anos de muito trabalho.

Daniella Franco, da RFI

Afrobeat, jazz, folk, blues e muito funk. A inspiração para a criação deste belo disco Sahad foi buscar nas raízes profundas da África, e principalmente das décadas de 1950 a 1970. Este célebre período de efervescência política e cultural no continente foi marcado, também, pelas lutas contra a descolonização - um tema recorrente na obra deste icônico artista senegalês.