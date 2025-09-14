Papa Leão 14 celebra aniversário de 70 anos com fiéis na Praça de São Pedro

Ainda neste domingo, Leão XIV presidirá uma missa em homenagem aos mártires do século XXI.

Diversas mensagens de felicitações foram enviadas ao Papa por autoridades italianas, incluindo o presidente da República, Sergio Mattarella, e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

Por ocasião do aniversário de Leão XIV, os fiéis do mundo inteiro foram "convidados a rezar por aquele que guia a Igreja universal, para que o Senhor renove suas forças e abençoe seu ministério", afirma o convite publicado no site Aleteia voltado à audiência católica.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, o cardeal Robert Francis Prevost foi eleito o 267º papa no conclave realizado em maio. Antes de sua eleição, liderava o influente Dicastério para os Bispos, o que o tornou um dos principais conselheiros do Papa Francisco.

Leão XIV é frequentemente descrito como um líder moderado, discreto e reservado. Nenhuma celebração oficial foi organizada pelo Vaticano para marcar o seu aniversário.

Após um início de papado discreto, Leão XIV passou a opinar sobre temas políticos, sociais e humanitários. Recentemente, ele denunciou a "catástrofe humanitária" em curso no Sudão e falou sobre o problema das armas de fogo nos Estados Unidos.