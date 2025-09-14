UE condena violação do espaço aéreo da Romênia por drones russos

Bucareste condenou veementemente "as ações irresponsáveis da Federação Russa", enfatizando que "elas representam um novo desafio à segurança e à estabilidade regionais na área do Mar Negro", conforme um comunicado do Ministério da Defesa. "Tais incidentes demonstram a falta de respeito da Federação Russa pelo direito internacional", acrescenta o documento.

A Romênia informou, na noite de sábado, que seu espaço aéreo foi violado por um drone durante um ataque russo à vizinha Ucrânia.

A Polônia e os países da Otan com presença militar em seu território estão em alerta máximo.

Alemanha envia avião

A Romênia enviou dois caças F-16 na noite de sábado para monitorar a situação. A aeronave "detectou um drone no espaço aéreo nacional", que voou por cerca de 50 minutos sobre o leste do país, partindo da cidade de Chilia Veche, antes de deixar o espaço aéreo nacional próximo a Pardina, rumo à Ucrânia, segundo o comunicado.

"Os pilotos receberam autorização para abater o alvo, mas, no momento em que tiveram contato direto, avaliaram os riscos colaterais e decidiram não abrir fogo", continua o comunicado do Ministério da Defesa romeno.