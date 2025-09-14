Um novo Barrichello estreia na F3 sonhando com a Fórmula 1

"Eu acho que já aprendi a lidar com essa pressão; eu lidei com isso a minha vida inteira. Talvez tenha recebido um pouco mais de atenção pelo meu sobrenome que, talvez, eu não merecesse tanto. Meu pai, às vezes, consegue abrir algumas portas, mas ele não consegue mantê-las abertas. Então, eu preciso fazer isso por conta própria", afirmou Fefo, irmão mais novo de Eduardo Barrichello, que compete na Stock Car, no Brasil.

Fernando revelou como é sua relação com seu pai Rubinho Barrichello, duas vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1.

"A gente tem uma relação muito boa. Ultimamente, a gente criou uma relação ótima por entender como precisamos estar juntos de uma forma geral. No fim de semana, ele é o meu pai; não é o Rubens Barrichello, não é meu engenheiro, não é meu mecânico... ele é o meu pai. Então, eu vou até ele para ter suporte familiar e para tirar dúvidas. Todas as decisões que eu tomo eu tento compartilhar porque ele tem muito a agregar. Eu tento ser uma esponja para extrair o máximo possível das coisas que ele fala. Em questão de setup e estratégia, eu sempre converso com ele porque tenho algo a aprender. Ele é um cara muito experiente! É muito gostoso quando a gente está junto. Infelizmente ele não pôde estar aqui em Monza, mas eu tenho certeza que, no ano que vem, vamos estar juntos em várias corridas", contou Fefo.

O piloto brasileiro disse que ter a chance de competir na Fórmula 3 é um sonho.

"É um prazer poder estar aqui e poder representar algo tão grande como o Brasil e o nome Barrichello em algo perto da Fórmula 1. É uma felicidade muito grande", revelou Barrichello.

Nova e vitoriosa geração brasileira

Recentemente, dois pilotos brasileiros foram campeões na Fórmula 3: Rafael Câmara, que conquistou o título nesta temporada, e Gabriel Bortoleto, campeão de 2023 e que hoje está na Fórmula 1. Apesar de os olhos do mundo estarem voltados para ele, o jovem Barrichello mantém os pés no chão.