Agricultores franceses preparam nova jornada de protestos contra acordo UE-Mercosul

A nomeação de um novo primeiro-ministro na França, o macronista Sébastien Lecornu, não acalmou as ameaças de mobilização dos movimentos sociais no país. O principal sindicato agrícola francês, a FNSEA, convocou neste domingo (14) uma "grande jornada de ação" para o dia 26 de setembro. A notícia antecipou a grande mobilização contra a ratificação, pela França, do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, inicialmente prevista para novembro, e surpreendeu as bases, segundo o jornal francês Le Figaro.

No início de setembro, a Comissão Europeia deu um passo decisivo para finalizar o acordo, ao aprovar o texto e pedir que os 27 países do bloco o ratifiquem rapidamente. Para tentar evitar os protestos, Bruxelas ofereceu garantias "sólidas" aos produtores rurais franceses, prometendo agir caso as importações afetem negativamente setores como os da carne bovina, frango, açúcar e etanol. A expectativa é que o processo de ratificação seja concluído antes do fim do ano.

A FNSEA martela que o tratado UE-Mercosul é "inaceitável" e o acordo é visto como uma "ameaça". "Não importemos produtos que não queremos em nossos pratos!", protestou Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, no Le Figaro. Ele se refere à carne bovina e ao frango, principalmente brasileiros, produzidos com hormônios proibidos na França, detalha o jornal conservador.