Clima extremo no verão de 2025 custou € 43 bilhões à Europa, mostra estudo

A Europa foi atingida neste verão por fenômenos meteorológicos extremos e o aquecimento global continuará tornando essas catástrofes cada vez mais intensas e frequentes. Essas são algumas das conclusões de um estudo divulgado nesta segunda-feira (15) pela pesquisadora Sehrish Usman, da Universidade de Mannheim, na Alemanha.

Ao todo, cerca de cem ondas de calor, quase duzentas secas e mais de cinquenta inundações atingiram diversas regiões da Europa, segundo os economistas. Somam-se a esses eventos extremos os incêndios florestais e os danos causados pelo vento ou pelo granizo.

O custo dessas catástrofes supera as projeções feitas anteriormente, afirma a pesquisadora Sehrish Usman.