Como o PCC se consolidou como peça-chave no tráfico internacional de cocaína

Segundo o relatório de 2025 da ONU sobre drogas e crime, a produção ilegal de cocaína bateu recorde em 2023, com mais de 3.700 toneladas ? um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Estados Unidos e Europa continuam sendo os principais mercados, mas a Ásia surge como um destino promissor e a África como uma região emergente. A cocaína é hoje uma das drogas mais lucrativas do mundo.

De acordo com Laurent Laniel, analista da Agência Europeia sobre Drogas, o tráfico hoje é controlado por grupos que coordenam diferentes etapas: produção, transporte e venda. Não há um comando central, mas sim uma rede de atores que se conectam e operam em conjunto. Segundo o pesquisador Victor Simoni, há uma espécie de "acordo global" entre os grandes grupos criminosos.

A lógica é simples: a violência atrapalha os negócios. Colaborar é mais lucrativo.

Depois de produzida, a cocaína precisa sair da América do Sul. O transporte marítimo é o mais usado, escondido em contêineres, embarcações semissubmersíveis ou por meio de "mulas" ? pessoas que levam a droga no corpo ou na bagagem.

É nesse ponto que entra o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa brasileira. Surgido nas prisões de São Paulo após o massacre do Carandiru em 1992, o grupo começou como uma rede de presos que exigia melhores condições. Com o tempo, criou um sistema interno de regras e expandiu suas atividades para fora das cadeias.

Nos anos 2000, o PCC passou a controlar o varejo da cocaína nas favelas e diversificou seus crimes: lavagem de dinheiro, tráfico de carros, peças, medicamentos falsificados e até pessoas. Na década seguinte, investiu nos portos e aeroportos do Brasil, especialmente no porto de Santos, o maior da América Latina, para garantir a logística da exportação da droga para a Europa e outros continentes.