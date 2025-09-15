Em Jerusalém, Marco Rubio reafirma apoio dos Estados Unidos a Israel e defende 'eliminação' do Hamas

"O Hamas, como movimento armado que pode ameaçar a paz e a segurança da região, não pode continuar existindo", declarou o secretário de Estado dos EUA. Embora tenha afirmado que "os habitantes de Gaza merecem um futuro melhor", ele declarou que isso "só poderá começar quando o Hamas for eliminado". Marco Rubio também enfatizou a necessidade de libertar os 48 reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza.

Questionado sobre os ataques israelenses que atingiram altos dirigentes do Hamas em Doha, Rubio disse preferir olhar para o futuro. "Estamos focados no que está acontecendo agora, no que virá a seguir, e no papel que o Catar poderá eventualmente desempenhar para alcançar um resultado" que leve ao fim da guerra na Faixa de Gaza, afirmou. "Continuaremos incentivando o Catar a desempenhar um papel construtivo nesse sentido", completou.

Trump: "melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca"

Benjamin Netanyahu, por sua vez, não respondeu diretamente à pergunta. O premiê apenas reiterou que Israel assume total responsabilidade pela operação e repetiu uma mensagem direcionada ao Hamas: "Vocês podem correr e se esconder, mas nós vamos encontrá-los".

Netanyahu vê a presença de Marco Rubio em Jerusalém como uma mensagem clara de apoio da parte do presidente norte-americano. O primeiro-ministro não poupou elogios a Donald Trump, chamando-o de "o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Reconhecer um Estado palestino "encoraja" o Hamas

A visita de Rubio demonstra mais uma vez a solidariedade dos Estados Unidos com Israel, a uma semana de uma cúpula coorganizada pela França e pela Arábia Saudita nas Nações Unidas, destinada a promover o reconhecimento internacional do Estado da Palestina ? iniciativa à qual Netanyahu e seus aliados de extrema direita se opõem firmemente. Marco Rubio afirmou nesta segunda-feira que as ações de diversos países em favor do reconhecimento de um Estado palestino têm "encorajado" o Hamas.