França: tribunal julga membros de associação que ajudou pessoas a morrer com remédio para eutanásia

O Tribunal de Paris inicia nesta segunda-feira (15) o julgamento de 12 militantes da associação francesa "Ultime Liberté", que defende o direito ao suicídio não violento. Eles são acusados de ter obtido barbitúricos para pessoas, doentes ou não, que queriam pôr fim à própria vida.

Com idades entre 74 e 89 anos, os integrantes da associação, surgida de uma cisão da ala mais radical da organização pró-eutanásia ADMD (Associação pelo Direito de Morrer com Dignidade), são acusados de ter ajudado, entre agosto de 2018 e novembro de 2020, dezenas de pessoas a comprar pentobarbital pela internet. A posse da substância, que provoca morte rápida e indolor, é ilegal na França desde 1996.

"Esta audiência é uma oportunidade para sensibilizar a opinião pública sobre as questões do fim da vida", disse o advogado Arnaud Lévy-Soussan, que representa a maioria dos réus. Muitos deles são professores aposentados, sem antecedentes criminais e são julgados por infrações relacionadas ao tráfico de substâncias ilícitas.