'Genocídio': Madri cancela contrato de € 700 milhões com empresa israelense em meio à ruptura diplomática

O governo espanhol oficializou o cancelamento de um contrato bilionário com empresas espanholas envolvidas na produção de armamentos de origem israelense, como parte do embargo total à cooperação militar com Israel, confirmado na semana passada. A informação consta em documentos oficiais consultados pela AFP nesta segunda-feira (15). O acordo incluía suporte logístico e treinamento militar. A decisão marca mais um capítulo na escalada de tensões entre Madri e Tel Aviv.

O contrato previa a aquisição de 12 unidades desse sistema de lançamento de foguetes de alta mobilidade (SILAM), desenvolvido a partir do sistema Puls da empresa israelense Elbit Systems, segundo o relatório Military Balance do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS). O projeto estava sendo conduzido por um consórcio formado por empresas espanholas, com transferência de tecnologia e produção local.

O cancelamento do contrato ocorre dias após o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciar um pacote de nove medidas para "deter o genocídio em Gaza". Entre elas, está o embargo total à venda e compra de armas com Israel, o bloqueio de portos e aeroportos espanhóis para navios e aeronaves militares com destino ao país, e a proibição de entrada de autoridades israelenses envolvidas em crimes de guerra.