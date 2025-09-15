Historiadora revela como a Tunísia virou base estratégica da flotilha humanitária para Gaza

"Esse apoio à causa palestina tem uma longa história na Tunísia, que realmente começa a partir da Primeira Guerra Israelo-Árabe de 1948", explica a historiadora. Segundo Bessis, entre dois a três mil tunisianos tentaram se juntar à frente árabe naquela guerra, revelando que "a história desse apoio à Palestina não é de hoje".

Apoio à Palestina

A Tunísia foi também um dos primeiros países a reconhecer a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como representante legítimo do povo palestino, em 1974. E em 1982, após o cerco de Beirute pelo exército israelense, acolheu a sede da OLP, que permaneceu no país até os Acordos de Oslo, em 1993.

Bessis destaca ainda que o presidente tunisiano Habid Bourguiba teve uma postura original já em 1965, ao visitar o Oriente Médio e defender negociações, mesmo mantendo uma posição favorável ao povo palestino. "A Tunísia realmente se envolveu na questão de diferentes maneiras, mas sempre em apoio à causa palestina", reforça.

Esse envolvimento, no entanto, não foi isento de consequências. "Israel atacou a sede da OLP, que ficava na periferia sul de Túnis, bombardeou essa sede e também assassinou um líder palestino que residia na Tunísia", recorda a historiadora. Para ela, esses episódios mostram que "há, de fato, por parte da grande maioria dos tunisianos, uma sensibilidade particular à causa palestina".

Retórica oficial e limites diplomáticos

Desde que assumiu o poder em 2019, o presidente Kais Saied tem mantido uma retórica firme em defesa da Palestina. "A posse do presidente Kais Saied ocorreu também sob a sombra da bandeira palestina", observa Bessis. No entanto, ela aponta uma contradição. O presidente Kais Saied mantém um discurso firme em defesa da Palestina, mas, segundo Bessis, falta "ação concreta".