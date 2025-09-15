PCC já opera na Europa além do tráfico de drogas e autoridades ainda minimizam o risco

Segundo ele, a fragmentação entre forças policiais e órgãos de investigação dentro do país dificulta ações coordenadas. "O que chamou atenção na operação Carbono Oculto foi justamente o sucesso de uma integração que, infelizmente, não é comum no Brasil."

No cenário internacional, a Polícia Federal brasileira tem se destacado por sua estrutura de atuação. "A Polícia Federal tem adidos em diversas embaixadas, que fazem esse trabalho de conexão com autoridades locais. Em alguns países, como Portugal, essa cooperação é ainda mais profunda, com troca direta de informações", explica Uchôa.

No entanto, ele alerta para um obstáculo político que compromete a eficácia do enfrentamento ao PCC fora do Brasil: a relutância em reconhecer a dimensão internacional do problema.

"Recentemente, durante uma visita a Portugal, o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal afirmaram que o PCC não é ainda motivo de alarme para Portugal e para a Europa. Essa declaração chamou atenção e foi rebatida pelo promotor Lincoln Gakiya, um dos maiores especialistas em PCC no Brasil, que vive sob escolta por conta das ameaças que recebe. Ele disse claramente: 'Sim, já é um problema. E a gente precisa assumir isso para que o trabalho possa ser feito.'"

Para Uchôa, essa resistência tem raízes políticas. "Não estou dizendo que há envolvimento direto do ministro ou do diretor com o crime organizado. Mas há uma gestão diplomática envolvida, uma tentativa de não projetar o Brasil como um foco de instabilidade internacional. Só que, no micro, o problema já é muito real."

Ele também aponta que o crime organizado brasileiro tem interesse direto em negócios estatais e influência política local. "O PCC, o Comando Vermelho e as milícias investem capital em campanhas políticas. Não se trata de criminalizar a política, mas de reconhecer que há financiamento de campanhas por organizações criminosas. Isso é uma realidade."