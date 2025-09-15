Redes sociais são "câncer" e alimentam extremismo, diz governador de Utah sobre morte de Charlie Kirk

Ele acrescentou que essa pessoa "não tinha ideia do que estava acontecendo" e tem cooperado com os investigadores, ao contrário do suposto atirador, que se recusa a dar detalhes. De acordo com o governador, os investigadores até agora não encontraram evidências da influência da companheira de Robinson no assassinato.

"Isso é o que estamos tentando determinar agora mesmo. É fácil tirar conclusões precipitadas, mas quero ser cauteloso", declarou. Robinson será formalmente acusado nesta terça-feira (16).

Na NBC, o governador ainda comentou as reações de Donald Trump, que responsabilizou a "esquerda radical". O governador disse ter conversado com o presidente, reconhecendo que ele está "irritado e tem direito de estar", assim como muitos americanos.

Durante a coletiva em que anunciou a captura do suspeito, Cox disse que chegou a rezar para que o atirador fosse alguém de fora do país, ou ao menos de fora do estado, mas que infelizmente ficou claro que o "inimigo" era interno.

O assassinato de Charlie Kirk, um dos principais ativistas conservadores dos Estados Unidos e aliado próximo de Donald Trump, expôs ainda mais a divisão política nos EUA.

Kirk, de 31 anos, era cofundador da organização Turning Point USA, grupo de direita que ganhou destaque entre jovens republicanos. Ele foi baleado enquanto discursava em um evento em Orem, uma cidade universitária no estado de Utah, na região oeste do país.