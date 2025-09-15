Série "Adolescência", que trouxe à tona masculinismo nas redes, é uma das grandes vencedoras do Emmy

"Adolescência", produzida pela Netflix, foi o grande destaque da cerimônia do Emmy neste domingo (14), em Los Angeles, e levou oito prêmios, incluindo o de melhor minissérie. A série também foi premiada pela direção, roteiro e pelos desempenhos dos atores Erin Doherty e Owen Cooper, que interpreta Jamie Miller, acusado de matar uma menina de sua classe.

Cooper, com apenas 15 anos, levou o prêmio de melhor ator coadjuvante e tornou-se o mais jovem ator a vencer um Emmy. "Sinceramente, quando comecei essas aulas de teatro há alguns anos, eu não esperava acabar nos Estados Unidos, muito menos aqui", declarou.

Stephen Graham, que interpreta o pai do garoto influenciado por movimentos masculinistas nas redes sociais, foi eleito melhor ator em minissérie. "Nós não esperávamos que nossa série tivesse um impacto tão grande", disse.