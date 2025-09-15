Trump diz que TikTok vai passar a ser controlado pelos EUA após acordo com a China

Do lado chinês, o representante de comércio internacional Li Chenggang confirmou à emissora estatal CCTV que houve "consenso sobre um modelo geral" para o futuro da plataforma.

O TikTok está no centro de uma disputa entre os dois países há meses. Washington exige que a empresa seja vendida até 17 de setembro para um grupo que não seja chinês, sob pena de ser banida do território norte-americano. Uma lei aprovada pelo Congresso em 2024 determina que TikTok só pode continuar operando nos EUA se sua controladora, a chinesa ByteDance, abrir mão do comando da plataforma.

A data limite, inicialmente marcada para 19 de janeiro, já foi adiada três vezes por Trump. A legislação busca impedir que autoridades chinesas tenham acesso a dados pessoais de usuários norte-americanos ou possam influenciar a opinião pública por meio do algoritmo da rede social ? embora nenhuma prova concreta tenha sido apresentada até agora.

Negociações continuam e tensões permanecem

A venda de TikTok depende da aprovação da ByteDance e também do aval do governo chinês, que até agora não havia aceitado a ideia. Nenhum detalhe sobre o modelo de transferência foi divulgado, e a empresa não respondeu aos pedidos de comentário.

Além da questão do controle acionário, permanece a dúvida sobre quem ficará com o algoritmo que impulsionou o sucesso da plataforma entre os mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos.