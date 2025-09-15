Trump quebra tradição e se torna primeiro presidente a realizar duas visitas de Estado ao Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega ao Reino Unido na noite de terça-feira (16) para uma visita de Estado com sua mulher, Melania ? um privilégio raro concedido a convite do rei Charles III. Essas visitas, repletas de pompa, são organizadas por recomendação do governo britânico com o objetivo de fortalecer relações diplomáticas, comerciais ou pessoais com determinados países e seus líderes.

Trump é o primeiro presidente a ser convidado para uma segunda visita de Estado, tendo sido recebido pela rainha Elizabeth II em 2019, durante seu primeiro mandato na Casa Branca. Tradicionalmente, chefe de Estado não são convidados novamente para uma visita de Estado, mas sim para um chá ou almoço com o monarca, como foi o caso de Barack Obama e George W. Bush.

A estadia de Trump deve respeitar todo o protocolo habitual de uma visita de Estado. A agenda começa com uma recepção grandiosa pelo rei e sua esposa, a rainha Camilla, e geralmente segue um roteiro específico, incluindo um passeio de carruagem, a inspeção de uma guarda de honra e um almoço privado oferecido pelo monarca. O evento principal é o jantar de Estado com cerca de 150 convidados, escolhidos por seus vínculos culturais, diplomáticos ou econômicos com o país anfitrião.