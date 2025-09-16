Adolescentes acusados de forçar menores à prostituição começam a ser julgados na França

A investigação teve início após uma denúncia anônima. A polícia conduziu uma operação por vários meses, até outubro de 2021, quando um homem de 19 anos foi detido em um quarto de hotel com uma adolescente de 14 anos, que havia fugido de um abrigo de menores. Identificado como Warren M., ele é apontado como o líder do grupo. Segundo os investigadores, o jovem, descrito como agressivo e impulsivo, é "preocupado com uma única coisa: a rentabilidade" das meninas.

Um psiquiatra concluiu que Warren não sofre de transtornos mentais, mas o descreveu como alguém com "personalidade manipuladora e perversa", sem empatia e com "desprezo pelas leis e normas sociais". Mesmo assim, seu advogado afirma que o jovem reconheceu sua participação e pretende assumir sua responsabilidade diante dos fatos.

Os outros acusados têm atualmente entre 19 e 25 anos.

Algumas vítimas tinham apenas 13 anos

Uma das vítimas tinha apenas 13 anos quando foi forçada a se prostituir por quase um ano. Os investigadores estimam que ela tenha feito cerca de 40 programas em menos de um mês. As outras três adolescentes foram exploradas por períodos mais curtos, mas também sofreram abusos intensos.

Todas as vítimas compartilham um histórico de vulnerabilidade. Três delas viviam em abrigos do sistema público de proteção à criança e ao adolescente (Aide Sociale à l'Enfance, em francês) e tinham histórico de fugas. Após deixarem as instituições, elas eram rapidamente capturadas pelos aliciadores.