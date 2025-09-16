Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Boa notícia para o planeta: a camada de ozônio está se recuperando e seu buraco deverá desaparecer completamente nas próximas décadas. É o que aponta um novo boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas, publicado nesta terça-feira (16).

O buraco na camada de ozônio, observado anualmente sobre a Antártida, foi menor em 2024 do que nos anos anteriores. Trata-se de "uma notícia científica encorajadora para a saúde das populações e do planeta", celebrou a ONU.

"Hoje, a camada de ozônio está se curando", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em comunicado. Segundo ele, a camada deve recuperar os níveis da década de 1980 "em meados deste século". "Esse avanço nos lembra que, quando as nações ouvem os alertas da ciência, o progresso é possível", destacou Guterres.