Comissão da ONU acusa Israel de genocídio contra o povo palestino na Faixa de Gaza

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ? que deixou, segundo autoridades israelenses, 1.200 mortos e 251 reféns ?, Gaza tem sido alvo de intensos bombardeios. A ofensiva militar já causou cerca de 65 mil mortes, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, número considerado confiável pela ONU.

A situação humanitária é descrita como catastrófica. Mais de 500 mil pessoas enfrentam fome extrema, e há bloqueios à ajuda humanitária, deslocamentos forçados e destruição de infraestrutura civil, como clínicas médicas.

Paralelo com o genocídio em Ruanda

Ao comentar a publicação, Navi Pillay traçou um paralelo entre a situação em Gaza e o genocídio em Ruanda, onde mais de um milhão de pessoas foram mortas em 1994. "Quando olho para os fatos do genocídio em Ruanda, é muito, muito semelhante ao que está acontecendo em Gaza", disse ela. "As vítimas são desumanizadas. São chamadas de animais, e por isso podem ser mortas sem remorso."

A comissão de investigação da ONU mantém cooperação com o Tribunal Penal Internacional e compartilhou milhares de documentos com a TPI. Em 2024, o tribunal solicitou, após denúncia da África do Sul, mandados de prisão contra Netanyahu e Gallant por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A Corte Internacional de Justiça (CIJ) também ordenou que Israel evitasse atos genocidas.

Desde então, a CPI passou a ser alvo de Washington, que adotou medidas contra magistrados que autorizaram os mandados, incluindo proibição de entrada nos Estados Unidos e congelamento de bens no país.