EUA encerram parceria antidrogas histórica com Colômbia e acusam Venezuela de narcoterrorismo

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (16) que encerraram sua parceria antidrogas com a Colômbia, que há décadas garantia ao país milhões de dólares em ajuda anual e ampliava a influência norte-americana na região. A decisão veio após críticas à gestão de Gustavo Petro, presidente de esquerda. Paralelamente, a Venezuela acusa Washington de preparar uma ofensiva militar, enquanto os EUA intensificam ações no Caribe e fazem acusações de narcotráfico que Caracas classifica como falsas e políticas.

Em 2023, a Colômbia bateu recorde de produção de cocaína, com 2.600 toneladas, segundo a ONU ? um aumento de 53% em relação ao ano anterior. O governo de Donald Trump responsabilizou diretamente o presidente colombiano Gustavo Petro pelo crescimento da produção e pela tentativa fracassada de negociar com grupos armados ligados ao tráfico.

Desde 1986, Washington avalia anualmente as políticas antidrogas de cerca de 20 países produtores e distribuidores de substâncias ilegais. A Colômbia, maior produtora mundial de cocaína, recebia até US$ 380 milhões por ano como parte desse programa.