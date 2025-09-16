Exposição na França revela dinamismo e resistência da cultura das periferias do Rio e de Paris

Os versos "Pode crê! Mas só pra te lembrar: Periferia é periferia em qualquer lugar", da música Periferia Brasília, do rapper GOG, abrem a exposição Les Lucioles ("Os vaga-lumes", em português): arte, cultura e esperança nas periferias urbanas do Rio de Janeiro e de Paris. A mostra, resultado de uma pesquisa acadêmica conjunta entre França e Brasil, está em cartaz na Maison de Sciences de l'Homme, em Saint-Denis, na periferia norte de Paris.

A exposição revela a prática e a produção de coletivos culturais das periferias do norte e oeste do Rio de Janeiro e de Paris, especialmente de Saint-Denis e Stains. Ela é fruto de uma pesquisa codirigida pelas professoras Silvia Capanema, da Universidade Sorbonne Paris Nord, e Adriana Facina, do Museu Nacional da UFRJ.

Durante mais de dois anos, os pesquisadores observaram as formas de criação e resistência de 30 coletivos periféricos cariocas e parisienses. Com fotos, textos e vídeos acessíveis por QR Codes, a exposição destaca a produção de 14 desses grupos ? metade brasileiros, metade franceses ? evidenciando o caráter comparativo e dialógico da pesquisa.