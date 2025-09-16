França repatria mulheres e crianças de campos jihadistas na Síria pela primeira vez em dois anos

O governo francês agradeceu às autoridades locais da Síria e à administração do nordeste do país por viabilizarem a operação.

Desde 2019, a França já repatriou 179 crianças e 60 mulheres, mas essas ações haviam sido interrompidas no verão europeu de 2023 por falta de voluntários, apesar de pressões internacionais, incluindo uma condenação da Corte Europeia de Direitos Humanos em 2022.

Críticas e denúncias de arbitrariedade

A advogada Marie Dosé, que representa as mulheres repatriadas, celebrou o retorno como um "alívio imenso e indescritível" para as famílias que esperavam há mais de seis anos. No entanto, ela criticou o fato de que ainda há cerca de 110 crianças francesas detidas no campo de Roj, controlado por forças curdas.

Esses campos abrigam dezenas de milhares de pessoas de cerca de 50 nacionalidades, suspeitas de ligação com o grupo Estado Islâmico. Em junho, ainda havia cerca de 120 crianças e 50 mulheres francesas nesses locais, segundo o coletivo Famílias Unidas, que reúne parentes dos detidos.

Após o repatriamento, o coletivo voltou a denunciar nas redes sociais as condições indignas em que vivem crianças "inocentes", que continuam presas.