Gaza é alvo de intensos bombardeios israelenses após visita de secretário de Estado dos EUA a Israel

De acordo com várias testemunhas, bombardeios "massivos e incessantes" atingiram bairros residenciais durante a noite. "Há muitas pessoas presas sob os escombros e é possível ouvir seus gritos", relatou Ahmed Ghazal, um morador de 25 anos, à AFP. "Corri para a rua, até o local do ataque, onde três casas de um bloco residencial foram completamente destruídas."

O correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul, ouviu diversas pessoas que afirmam ter visto ataques de helicópteros de combate e filas de tanques nas ruas da maior cidade do enclave palestino.

Mortos e feridos

O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, Mahmoud Bassal, denunciou um "massacre de grandes proporções", com o número de mortos, feridos e desaparecidos "em constante aumento". A organização informou que 49 palestinos foram mortos na segunda-feira, mais da metade deles na cidade de Gaza. O exército israelense intensificou os ataques com o objetivo de tomar o controle total da área.

Autoridades israelenses confirmaram nesta terça-feira à CNN e ao site americano Axios que a ofensiva terrestre havia começado. Diversas famílias de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza passaram a noite em frente à residência do primeiro-ministro de Israel, temendo pela vida de seus entes queridos diante da intensificação da ofensiva terrestre, relata Frédérique Misslin, enviada especial da RFI em Jerusalém.

Apoio "incondicional" dos EUA

Poucas horas antes do início dos ataques, o secretário de Estado americano Marco Rubio, em visita a Jerusalém, reiterou o "apoio incondicional" de Washington a Israel e pediu a "eliminação" do Hamas. Ele se mostrou pessimista quanto à possibilidade de uma solução diplomática para Gaza, chamando os militantes do grupo islâmico palestino de "animais bárbaros".