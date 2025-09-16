Milei adota tom moderado a afetados por ajuste após série de derrotas, mas não convence setores sociais

O presidente afirmou que o equilíbrio fiscal é inegociável, mas procurou mostrar preocupação com áreas sensíveis afetadas por sua política de cortes. Ele ressaltou que 85% do orçamento será destinado à Educação, à Saúde e às aposentadorias, garantindo aumentos acima da inflação em 2026.

O orçamento atribui 4,8 trilhões de pesos (R$ 17,7 bilhões) às universidades nacionais, aumenta os gastos com aposentadorias em 5% e com Saúde em 17%, acima da inflação. O gasto com Educação também cresce 8% acima da inflação, e o montante recebido por cada pensionista portador de deficiência aumentará 5% acima da inflação de 2026. O orçamento prevê uma inflação anual de 10,1% para o ano que vem.

Protestos e oposição em destaque

Esses setores estão entre os principais alvos da famosa "serra elétrica" de Milei, que transformou o déficit fiscal em superávit ao cortar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) desde o primeiro mês de governo. O presidente afirmou que o pior já passou e admitiu que às vezes se entusiasma demais com o equilíbrio fiscal, destacando que este orçamento apresenta o menor nível de gasto público dos últimos 30 anos em relação ao PIB.

O tom moderado com os críticos e com a oposição, à qual já chamou de "um ninho de ratos", ocorre após uma série de derrotas legislativas e antes de uma sessão na Câmara de Deputados que vai analisar o veto presidencial à lei de financiamento universitário, à lei de emergência dos hospitais pediátricos e à lei de repasse de verbas da União às províncias.

Enquanto legisladores opositores tentam derrubar os vetos, universitários, com apoio de sindicatos, prometem cercar o Congresso em uma grande manifestação. Milei afirmou ter certeza de que, trabalhando ombro a ombro com governadores, deputados e senadores que querem uma Argentina diferente, "irão conseguir".