Morre aos 89 anos Robert Redford, ícone do cinema que conseguiu ser muito mais do que um galã

Grandes estúdios lhe ofereceram, ao longo da carreira, cerca de 70 papéis, com destaque para O Grande Gatsby (1974), Três Dias do Condor (1975), sempre inspirando simpatia, mesmo quando interpretava bandidos, como em Butch Cassidy e o Sundance Kid (1969). Foi neste faroeste de George Roy Hill que Redford tornou-se tão popular quanto seu prestigiado parceiro, Paul Newman.

Ele viveu outros personagens no limite da lei, como em Golpe de Mestre (1973) ou seu mais recente, O Cavalheiro com a Arma (2018), em que interpreta um assaltante habilidoso em organizar fugas.

Embora tenha recebido um Oscar em 2002 pelo conjunto de sua carreira, Robert Redford nunca foi premiado como ator por um filme específico. Várias de suas atuações, no entanto, receberam elogios. É o caso de filmes emblemáticos como Mais Forte que a Vingança (Jeremiah Johnson) , Palma de Ouro em 1972, Todos os Homens do Presidente (4 Oscars em 1977) e Entre Dois Amores, em que fez par com Meryl Streep (7 Oscars em 1986), que o consolidaram como o arquétipo do romântico ideal.

Além disso, Redford também consolidou aos poucos uma carreira como diretor de cinema, assinando filmes de sucesso, aclamados pela crítica, como "Gente Como a Gente" (1981), com o qual ganhou o Oscar de melhor diretor, "Quiz Show - A Verdade dos Bastidores" (1995), ou "Leões e Cordeiros" (2007).

Filantropo

Democrata convicto, defensor dos povos originários americanos e admirador das paisagens dos Estados Unidos, segundo muitos críticos, Robert Redford personificava um lado positivo do país. Ele também era ambientalista, filantropo, empresário, independente e próspero.