"Não faz mais sentido ficar": civis fogem de cidades no leste da Ucrânia, alvos de bombardeios russos

Irina e sua família hesitaram por muito tempo antes de fugir. "É a melhor decisão", admite. "É preciso sair daqui para garantir a segurança, porque nenhum muro, nenhuma casa vai nos salvar", constata.

Pavel, de 33 anos, se preparava para passar a noite no centro de deslocados antes de seguir para o oeste do país. Ele também não queria deixar sua cidade, onde ainda trabalhava. Mas os ataques, que se tornaram incessantes, acabaram o convencendo a chamar uma equipe de evacuação.

"É aterrorizante estar lá, com esses drones Shahed e FPV [que disparam contra a população]. É difícil, é assustador pensar que, numa bela manhã, sua vida pode acabar", relata.

Diante da crescente pressão militar, as autoridades locais decretaram, já em agosto de 2024, a evacuação obrigatória de mulheres e crianças de Kostiantynivka. Mas, segundo a administração militar de Donetsk, citada por diversos meios de comunicação ucranianos, cerca de 6 mil habitantes ainda residem na cidade.

Associação ajudam na retirada dos moradores

Na mesma região, diante do micro-ônibus amarelo e branco da associação East-SOS, no estacionamento de uma pequena cidade, Evhen Pojanski e seu filho Vlad estudam o mapa do leste da Ucrânia. Eles transportam os moradores que desejam abandonar suas casas e, hoje, decidiram seguir por uma nova rota, um pouco mais distante da linha de frente.