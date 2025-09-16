Quais os riscos da cirurgia que muda a cor dos olhos?

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia divulgou um comunicado na época, lembrando que o uso da técnica para fins estéticos não é recomendado em pacientes com olhos saudáveis e que querem apenas ter olhos claros, como foi o caso das duas influenciadoras.

"A ceratopigmentação é um procedimento muito antigo, que já tem sido usado há séculos, que sempre foi usado para finalidades cosméticas. Existem pacientes que têm opacificação da córnea, então o olho fica branco, o que demonstra que aquele olho não enxerga. A cirurgia melhora a autoestima e a aparência", explica a especialista brasileira Keila Monteiro de Carvalho, professora titular de Oftalmologia da Unicamp e coordenadora do Serviço de Estrabismo, Oftalmologia Pediátrica e Visão Subnormal do HC - FCM/Unicamp.

As novas técnicas utilizam tipos de laser, como o FLAAK (Femto Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation), que também são usados nas cirurgias refrativas. Durante a operação, o laser faz uma abertura na córnea para introduzir o pigmento, que também pode ser colocado com uma agulha.

"Esse procedimento, para finalidades puramente estéticas, pode ter complicações graves, como, por exemplo, uma reação alérgica, glaucoma ou a uveíte", alerta a médica.

A uveíte é a inflamação da úvea, a camada média e vascular do olho, onde fica a íris e outras estruturas oculares. Segundo ela, foram relatadas muitas sequelas em cirurgias com pacientes que apenas queriam mudar a cor dos olhos.

Lentes de contato

A operação também pode acarretar dor, ardência, dificuldade para enxergar, sensação de areia nos olhos, aversão à luz e lacrimejamento constante. Alguns desses sintomas foram relatados pelas influenciadoras no pós-operatório.