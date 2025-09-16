Reino Unido recebe Trump com governo trabalhista acuado por escândalo Epstein e extrema direita

Starmer enfrenta pressão dentro do próprio partido, da oposição e da opinião pública sobre a escolha de Mandelson, sobre o que sabia dessa ligação e por que demorou a afastá-lo, apesar das manchetes.

A crise já levanta dúvidas sobre a sobrevivência política do premiê britânico até maio do ano que vem, quando estão previstas eleições parlamentares parciais que podem favorecer a direita.

Extrema direita mobiliza multidão em Londres

A maior manifestação nacionalista da história do país acendeu o alerta entre trabalhistas e até conservadores. No sábado, 150 mil pessoas marcharam em Londres convocadas pelo ativista de extrema direita Tommy Robinson, conhecido por sua retórica anti-imigração e islamofóbica. Recém-saído da prisão por difamação, ele já respondeu por fraude e falsificação de passaporte.

Robinson é entusiasta de Trump e do movimento MAGA ("Make America Great Again") e trouxe o ex-estrategista Steve Bannon para a marcha e conta com o apoio do bilionário Elon Musk, que chegou a pedir a dissolução do Parlamento britânico e a saída de Starmer.

O ambiente ficou ainda mais inflamado após a morte do jovem ativista norte-americano Charles Kirk, aliado de Trump, que defendia a "liberdade de expressão" como bandeira contra as instituições democráticas.