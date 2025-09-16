Três anos após a morte de Mahsa Amini, mulheres no Irã abandonam aos poucos o véu islâmico

"Quando o movimento Mulheres, Vida, Liberdade começou, decidi ir às ruas para protestar contra a situação no meu país. Contra o fato de que as mulheres não têm a liberdade de se vestir como querem, de pensar o que querem, de seguir a carreira que escolherem, de decidir se querem ou não se casar, ou de viver suas vidas como desejam", disse em entrevista a RFI, da Califórnia, onde vive.

Ela conta que sua família não era politicamente engajada. "Somos uma família normal. Mas, quando assistíamos ao noticiário juntos, sempre nos perguntávamos: por que somos forçados a viver uma vida tão horrível?", diz. "Tudo está terrivelmente caro, a economia está fracassando, a natureza e a água estão sendo ameaçadas, assim como a vida das pessoas", continua.

Trajes esportivos de treinadora geraram ameaças

Nascida na capital Teerã, há 41 anos, Mersedeh Shahinkar se viu, quase por acaso, na mira do regime islâmico. Após se formar em administração, tornou-se treinadora esportiva e começou a postar vídeos no Instagram, compartilhando sua paixão por cuidar do corpo.

Inocentemente, aparecia em trajes esportivos, sem hijab e com os cabelos soltos ? algo inaceitável em um país onde nenhum fio de cabelo pode escapar do véu. Suas postagens foram rapidamente compartilhadas por milhares de seguidores. Frequentemente incentivada por mulheres, também recebeu mensagens de homens que a insultaram e a denegriram.

"No início do movimento Mulheres, Vida, Liberdade, eu saía às ruas todos os dias para protestar em universidades e praças públicas", conta. "Perto da nossa casa havia um local muito frequentado por manifestantes. Todos os dias, eu e outras mulheres combinávamos de nos encontrar em um determinado horário para protestar", continua.