Uso de pesticidas em vinhedos franceses gera preocupação entre vizinhos dessas plantações

O uso de pesticidas nos vinhedos franceses preocupa moradores, autoridades e os próprios viticultores. Um estudo publicado na segunda-feira (15) pela agência nacional francesa responsável pela saúde pública (Santé Public France) e pela ANSES (Agência Nacional de Segurança Sanitária) mostra que os vizinhos dessas plantações estão particularmente expostos à contaminação.

Em termos de área cultivada, os vinhedos estão entre as plantações mais tratadas com pesticidas, ao lado de maçãs, batatas e flores. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2019 foram aplicados, em média, 18 tratamentos por ciclo de cultivo, incluindo substâncias permitidas na agricultura orgânica. Esse número é inferior ao de 2016 (20 tratamentos), o que pode ser atribuído a condições climáticas mais favoráveis naquele ano.

As videiras são plantas vulneráveis. As parreiras francesas, originárias do Oriente Médio, enfrentam desde o século XIX dois fungos trazidos dos Estados Unidos: o míldio e o oídio.