Afeganistão: botox vira febre no país onde mulheres não podem estudar, trabalhar ou se maquiar

Em meio à austeridade imposta pelo regime talibã, um universo paralelo floresce na capital afegã: clínicas de estética decoradas com lustres de cristal falso e sofás de veludo, onde procedimentos como aplicação de botox, preenchimento labial e transplante capilar se tornaram rotina.

Cerca de 20 clínicas prosperaram em Kabul nos últimos cinco anos, desde o fim das décadas de guerra, desafiando as rígidas normas religiosas, o conservadorismo e a pobreza que ainda marcam o país.

Médicos estrangeiros, especialmente da Turquia, viajam regularmente à cidade para treinar profissionais locais, que também fazem estágios em Istambul. Os equipamentos são importados da Ásia e da Europa.

Sob o véu islâmico, botox

Nas salas de espera, a clientela é majoritariamente feminina, mas homens com calvície também frequentem os consultórios. As mulheres, sempre cobertas da cabeça aos pés, exibem maquiagem elaborada ? embora o uso da burca integral seja cada vez mais raro.

Aos 25 anos, Silsila Hamidi decidiu fazer seu segundo lifting facial, convencida de que o estresse de ser mulher no Afeganistão deixou marcas em sua pele. "Mesmo que os outros não nos vejam, nós nos vemos. Estar bonita no espelho nos dá força", disse antes de se submeter à cirurgia para levantar a parte superior do rosto, que, segundo ela, começava a ceder.