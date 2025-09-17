Cientistas relacionam mudanças climáticas a quase 18 mil mortes durante verão de 2025 na Europa

Um estudo preliminar divulgado nesta quarta-feira (17) aponta que quase 18 mil mortes registradas em cidades europeias durante este verão no Hemisfério Norte podem ser atribuídas às mudanças climáticas. Essa é a primeira estimativa em grande escala sobre os impactos na saúde humana do aumento das temperaturas no continente.

800 mortos em Roma, mais de 600 em Atenas, 400 em Paris. Em comunicado, duas instituições científicas britânicas, o Colégio Imperial de Londres e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, indicam que entre 15.013 et 17.864 óbitos registrados em 854 cidades europeias desde o final de junho de 2025 não teriam ocorrido não fosse o aquecimento global.

"O estudo conclui que as mudanças climáticas estão na origem de 68% das 24.400 mortes relacionadas ao calor neste verão [no Hemisfério Norte]", diz o documento. Entre os problemas de saúde agravados pelo aumento de temperatura citados pelo estudo estão doenças cardiovasculares, desidratação, distúrbios de sono, entre outros.