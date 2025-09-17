'Corpos mutilados, esmagados, membros abertos': cirurgião da Médicos Sem Fronteiras conta os horrores que presenciou em Gaza

Bombas em zonas humanitárias

O médico confirma as informações dos poucos jornalistas que ainda restam no enclave palestino de que não há nenhum setor seguro na Faixa de Gaza. "Nós vivemos isso cotidianamente. De tempos em tempos, bombas caem a um quilômetro das casas, em plena zona humanitária", reitera.

Para Jourdel, o cotidiano da população de Gaza é "uma luta constante para sobreviver". Segundo ele, por causa da destruição das residências, famílias inteiras dormem em espaços de 20 m2, "uns sobre os outros". Mas o médico ressalta que a maioria dos palestinos do enclave vive em barracas. "Eles dormem no chão, com ratos, moscas. Como não há banheiros, há vermes em tudo."

Entre os pacientes que atendeu em sua última missão, o cirurgião afirma ter se deparado com pessoas com "estilhaços de balas, bombas e drones" nos corpos. "Há corpos mutilados com ferimentos imensos, pessoas com os membros fraturados, abertos, sem sensibilidade nas pernas e braços, gente esmagada por escombros de imóveis. Somos obrigados a fazer amputações", diz.

Empatia e tristeza

Após ter convivido e tratado a população de Gaza, o médico francês afirma que sente empatia, tristeza e impotência diante de uma situação que viu se agravar ao longo de quase dois anos. "Compartilhamos essa amargura e gostaríamos de confortá-los quando partimos, dizendo 'tudo vai melhorar, ficaremos felizes em vê-los novamente'", afirma. "Mas há tão poucas perspectivas que é extremamente doloroso deixá-los, porque não temos ideia de qual será o destino deles, eles também não sabem, e acho que ninguém sabe."