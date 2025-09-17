Em 'romance musical', Antonio Interlandi destaca a potência sonora de dois pianos no palco

A ideia do espetáculo nasceu da parceria artística entre o ator brasileiro e o pianista francês Mathieu El Fassi, que já trabalharam juntos em projetos anteriores, como o célebre musical intimista "Ciao Amore Ciao", que reinventava o universo do poeta Luigi Tenco, ícone da música italiana.

Desta vez, em "Dois pianos", a inspiração de Interlandi veio do disco "Valsa brasileira", de Zizi Possi, que escutava na adolescência. "Nesse disco maravilhoso, histórico, muitas das canções eram arranjadas para dois pianos. Eu ficava muito maravilhado com o som, a possibilidade de harmonia e orquestral que os dois pianos traziam." A facilidade e a criatividade de El Fassi para a execução dos arranjos mostrou que a dupla estava na boa direção.

"Começamos pela música, sem compromisso com produção. Trabalhamos quase um ano nos arranjos, que trouxeram uma modernidade e uma nova leitura para canções conhecidas e outras menos exploradas", conta o artista.

O repertório inclui obras de Chico Buarque, Georges Brassens, Jacques Brel, Claude Nougaro, Cole Porter e até trechos de musicais de Stephen Sondheim. Algumas canções ganham versões que reforçam o diálogo cultural entre Brasil e França.

A cenografia é minimalista e intimista: dois pianos dominam o palco, iluminados por uma luz cuidadosamente desenhada, que guia o público pela narrativa emocional do espetáculo, sem distrações visuais.

"Chamei um imenso iluminador francês de origem portuguesa, que é o Antonio de Carvalho, e a Nadia Luciani, que está vindo do Brasil para participar com a gente desse projeto", conta Interlandi. Com ampla experiência em espetáculos de artistas renomados, como Cirque du Soleil e Ray Charles, entre outros, Carvalho "trouxe aquela pincelada que faltava", destaca o ator brasileiro.