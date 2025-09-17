França prepara dia de protestos contra política econômica; mais da metade da população aprova movimento

Em Paris, a passeata deve partir da Praça da Bastilha, passando pela Praça da República até a Praça da Nação. Diante do risco de presença de militantes radicais entre os manifestantes, cerca de 80 mil policiais e militares foram mobilizados em todo o país. Os principais focos de atenção para as forças de segurança continuam sendo cidades como Rennes, Nantes, Toulouse, Dijon, Lyon, Montpellier e Bordeaux, como ocorreu durante as manifestações da semana passada.

O secretário de segurança pública de Paris, Laurent Nuñez, declarou nesta quarta-feira (17) estar "muito preocupado" com a possível presença de vândalos nos cortejos. Segundo ele, há informações sobre a intenção de centenas ou até milhares de militantes radicais de se infiltrarem na manifestação para "quebrar tudo". Nuñez pediu aos comerciantes que "fechem suas lojas" e recomendou que instalem "proteções em suas vitrines".

Transporte será afetado

O setor dos transportes deve ser um dos mais afetados. Na capital, com exceção das linhas automáticas ? 1, 4 e 14 ?, o metrô funcionará apenas nos horários de pico, das 6h30 às 9h30 e das 16h30 às 19h30. Mesmo nesses períodos, o número de trens será extremamente reduzido nas linhas não automáticas. Além disso, algumas estações permanecerão fechadas durante todo o dia.

Na linha de trens urbanos RER A, a mais movimentada da Europa, três quartos dos trens circularão nos horários de pico, e dois terços nos horários de menor movimento. Já o RER B, que liga Paris ao aeroporto Charles-de-Gaulle, terá apenas metade dos trens circulando durante todo o dia. As demais linhas de RER também serão afetadas, especialmente as linhas D e E. No sistema de ônibus, cerca de 70% das linhas devem funcionar normalmente ou com poucas alterações.

Segundo o sindicato FO RATP, o segundo maior do grupo RATP, que administra os ônibus e metrôs de Paris, o índice de grevistas deve atingir "90% entre os condutores de metrô e 80% entre os condutores de RER".