Guerra de Netanyahu em Gaza tem objetivos inalcançáveis e isola Israel, dizem jornais franceses

Os jornais franceses desta quarta-feira (17) analisam a nova ofensiva de Israel na Faixa de Gaza e as conclusões do relatório de uma comissão independente da ONU que acusa Tel Aviv de genocídio. A ideia também começa a ser aceita por uma minoria de intelectuais em Israel.

Segundo o jornal Libération, ao anunciar uma nova fase decisiva de sua guerra em Gaza ? apressadamente batizada de "Carruagens de Gideão II" ? o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afastou ainda mais seu país do mundo civilizado. A intensificação dos bombardeios agrava a situação humanitária no território palestino, logo após a ONU ter concluído, na terça-feira (16), que um genocídio está em curso.

Menos de uma semana após o ataque do grupo Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, o premiê israelense prometeu uma guerra que mudaria o Oriente Médio. Quase dois anos depois, Netanyahu parece estar prestes a cumprir sua promessa, destaca o jornal: bombardeando o Catar, ameaçando o Egito e rompendo com todos os seus aliados.