Israel ataca mais de 150 alvos na Cidade de Gaza e abre novo corredor para fuga de moradores

Segundo o porta-voz do Exército de Israel, Effie Deffrin, o Exército israelense já controla "boa parte" do território palestino. Cerca de 350 mil moradores da Cidade de Gaza deixaram a localidade rumo às chamadas zonas humanitárias no sul do enclave. Até a semana anterior ao início da ofensiva, entre 900 mil a um milhão de pessoas viviam nesta que é a principal cidade da Faixa de Gaza.

Neste momento, duas divisões do Exército de Israel operam na Cidade de Gaza e mais uma terceira vai se somar a elas nos próximos dias. Os dados são sigilosos, mas a RFI obteve a informação de que as forças regulares israelenses contam com entre seis e sete divisões. Ou seja, essa expansão na Cidade de Gaza deve contar com a participação de metade das divisões do exército.

De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Eyal Zamir, "o Hamas recebeu duros golpes que levaram à derrota da maior parte de poderio militar" do grupo palestino. Segundo ele, "as conquistas [na Faixa de Gaza] permitirão que Israel se aproxime do fim da guerra".

Zamir foi o grande protagonista de embates com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nas recentes reuniões do gabinete de segurança por demonstrar oposição à ofensiva. O chefe do Estado-Maior do Exército deixou claro que considera a decisão um risco para os 48 reféns ainda mantidos em cativeiro, dos quais 20 estão vivos, e para os próprios soldados do país.

Segundo informação apurada pela RFI, a avaliação de uma fonte israelense é que essa operação deve levar vários meses, podendo se estender até janeiro de 2026.

Fuga da Cidade de Gaza

Atualmente, a população da Cidade de Gaza se divide em três grupos: aqueles que tentam fugir rumo ao sul e seguem as orientações do Exército de Israel, aqueles que decidiram ficar por impossibilidade de se deslocar, e os que vão ficar por pressão por parte do Hamas ou porque não acreditam nas diretrizes de Israel.