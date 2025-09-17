Manifestação em Portugal denuncia endurecimento da política migratória; brasileiros são alvo de xenofobia

Além da discriminação cotidiana, os brasileiros também enfrentam barreiras institucionais. Entre 2023 e 2024, o número de brasileiros impedidos de embarcar para Portugal aumentou 700%, passando de 179 para 1.470 pessoas, segundo dados divulgados pela imprensa portuguesa com base em registros da imigração. A justificativa oficial envolve questões documentais, mas especialistas apontam para um endurecimento das políticas migratórias e maior seletividade na entrada de estrangeiros.

"Estado de terror"

Timóteo Macedo também criticou o atual governo, liderado por Luís Montenegro, do Partido Social Democrata (centro-direita), por ameaçar desrespeitar recomendações do Tribunal Constitucional sobre mudanças na Lei da Imigração. "Vivemos um estado de terror, especialmente por conta das políticas públicas voltadas à imigração", disse o presidente da organização Solidariedade Imigrante. "Há uma ameaça clara de que o governo não respeite as decisões do Tribunal Constitucional sobre as alterações que pretende fazer na lei. E, mais adiante, isso vai atingir também a Lei da Nacionalidade."

Apesar do cenário de repressão, Macedo destacou a força da mobilização. "Os imigrantes querem fazer ouvir sua voz. Talvez essa tenha sido a maior concentração de imigrantes já realizada em frente à Assembleia da República. Fizemos uma carta aberta a diversas figuras públicas e, em apenas dois dias, tivemos uma recepção incrível. Dezenas de pessoas se inscreveram para apoiar."

Macedo observa que, ao contrário de outros países europeus, em Portugal os atos de rua costumam ser protagonizados pelos próprios imigrantes. "Isso é positivo. É importante que as pessoas se exponham, que não se escondam. Mas, desta vez, tivemos também o apoio de muitos portugueses, que demonstraram solidariedade com a luta dos imigrantes e com a situação dramática que enfrentam."

Crueldade das políticas migratórias

Ele denuncia ainda o caráter cruel das políticas migratórias atuais. "É dramático que as pessoas não possam garantir estabilidade para suas famílias. É dramático receberem notificações com prazo de 20 dias para deixar o país. São políticas cruéis. Há pessoas que trabalham aqui há anos, que solicitaram documentos e esperaram dois, três anos por uma resposta. Isso é ilegal. O Estado português está cometendo uma ilegalidade. Em Portugal, as políticas são mais autoritárias em relação aos imigrantes. Falta solidariedade por parte do governo."