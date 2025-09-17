Pepitas de ouro avaliadas em € 600 mil são roubadas do Museu Nacional de História Natural de Paris

Para se infiltrar no museu, os criminosos utilizaram uma das saídas de emergência e, na fuga, chegaram a deixar suas ferramentas para trás. De acordo com informações obtidas pelo Ici Paris, cerca de seis quilos de ouro foram levados.

Além do prejuízo de centenas de milhares de euros, a direção do museu lamenta também "a perda de um valor patrimonial inestimável". A galeria de geologia e mineralogia permanecerá fechada ao público até a nova ordem, indicou a assessoria de imprensa do espaço.

Roubos em série em museus franceses

O incidente é registrado em um contexto crítico para os espaços culturais da França. Várias coleções públicas de obras vem sendo vítimas de roubos nos últimos meses.

No início deste mês, ladrões invadiram o museu nacional Adrien Dubouché, em Limoges, no centro da França, e furtaram dois pratos e um vaso de porcelana chinesa datados dos séculos XIV e XV, objetos classificados como "tesouros nacionais". Segundo a instituição, o prejuízo é estimado em € 6,5 milhões.

No final de julho, o Museu Nacional de História Natural de Paris já havia sido alvo de um ataque cibernético. Um ano antes, em 6 de agosto de 2024, durante os Jogos Olímpicos, mais de 40 museus franceses já haviam sido alvo de ataques cibernéticos com sequestro de dados.