Protestos e pompa marcam visita de Trump a Charles III em Windsor, com projeção de Epstein no castelo

Cartazes exibidos pelos manifestantes traziam frases como "Migrantes são bem-vindos, Trump não", "Não ao racismo, não a Trump" e "Bombardear crianças em Gaza e festejar no Reino Unido" se espalharam pelas ruas, em contraste com o cerimonial fechado e blindado que impediu qualquer contato entre o público e o cortejo real.

O protesto foi convocado pela coalizão "Stop Trump" e contou com a presença de mais de 1.600 agentes de segurança, segundo a polícia de Londres.

Cerimônia blindada e frustração popular

Trump e a primeira-dama Melania chegaram de helicóptero diretamente dentro do domínio real, evitando as ruas da cidade. O casal foi recebido pelo príncipe William e sua esposa Catherine, antes de se encontrar com Charles III e a rainha Camilla. Em seguida, o presidente norte-americano percorreu o castelo em uma carruagem dourada puxada por seis cavalos, acompanhado pelo monarca britânico.

A cerimônia incluiu desfile militar, tiros de canhão e apresentação da guarda de honra ? com a participação inédita de três regimentos e cerca de 1.300 militares. A rua principal de Windsor foi decorada com bandeiras britânicas e norte-americanas, mas o evento permaneceu restrito ao interior do castelo, longe dos olhos do público.

Diversos moradores e turistas se deslocaram até Windsor na esperança de acompanhar o cortejo, mas foram surpreendidos pela ausência de qualquer programação pública. "É triste que o público não possa ver o presidente", lamentou Charlene Bryan, que veio de Londres sem saber que a população não veria a chegada de Trump.