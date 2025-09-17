Assine UOL
PSG goleia Atalanta Bergamo na estreia da Liga dos Campeões

O capitão Marquinhos abriu o caminho da vitória de 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Atalanta Bergamo na noite desta quarta-feira (17) no estádio Parque dos Príncipes. em Paris. 

Elcio Ramalho, do Parque dos Príncipes,

Os torcedores acolheram a entrada do time parisiense no gramado exibindo um grande painel reproduzindo em destaque o troféu inédito da Liga dos Campeões conquistado na última temporada. 

Em campo, a equipe treinada pelo espanhol Luís Enrique começou a defesa de seu título demonstrando o futebol que conquistou a Europa: ofensivo, com posse de bola e eficiente. 

A abertura do placar aconteceu logo aos três minutos com o zagueiro e capitão Marquinhos recuperando uma bola do time italiano, se projetando ao ataque e aproveitando um cruzamento certeiro de Fabien Ruiz. 

O time parisiense ainda teve várias outras chances de gol, mas parou em belas defesas de Marco Carnesecchi.

Apesar da dominação do PSG, o Atalanta Bergamo acertou aos poucos a marcação na saída de bola, dificultando a projeção dos parisienses. 

Mas aos 39 minutos, uma bela arrancada do georgiano Kvaratskhelia, livrando-se da marcação e chutando da entrada da área, levou o PSG ao segundo gol.

No final da primeira etapa, Marquinhos ainda sofreu falta na área em lance conferido pelo VAR. Barcola cobrou fraco para fácil defesa de Carnesecchi. 

Domínio total 

Na volta do segundo tempo, o Paris Saint-Germain não demorou a ampliar o placar. Aos seis minutos, em bela jogada individual dentro da área, o lateral esquerdo português Nuno Mendes chutou cruzado e rasteiro superando o goleiro italiano. 

Com o amplo domínio da partida e sem muitas dificuldades de bloquear as raras iniciativas ofensivas do adversário, o PSG fechou a goleada nos acréscimos. 

O atacante português Gonçalo Ramos aproveitou um mau passe do zagueiro ao goleiro para finalizar o show de bola, que deixa um recado aos futuros adversários na briga pelo título.

Na segunda rodada da Liga dos Campeões o PSG enfrentará o Barcelona, um dos principais rivais do time parisiense na competição. 

