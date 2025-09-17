PSG goleia Atalanta Bergamo na estreia da Liga dos Campeões

Em campo, a equipe treinada pelo espanhol Luís Enrique começou a defesa de seu título demonstrando o futebol que conquistou a Europa: ofensivo, com posse de bola e eficiente.

A abertura do placar aconteceu logo aos três minutos com o zagueiro e capitão Marquinhos recuperando uma bola do time italiano, se projetando ao ataque e aproveitando um cruzamento certeiro de Fabien Ruiz.

O time parisiense ainda teve várias outras chances de gol, mas parou em belas defesas de Marco Carnesecchi.

Apesar da dominação do PSG, o Atalanta Bergamo acertou aos poucos a marcação na saída de bola, dificultando a projeção dos parisienses.

Mas aos 39 minutos, uma bela arrancada do georgiano Kvaratskhelia, livrando-se da marcação e chutando da entrada da área, levou o PSG ao segundo gol.

No final da primeira etapa, Marquinhos ainda sofreu falta na área em lance conferido pelo VAR. Barcola cobrou fraco para fácil defesa de Carnesecchi.