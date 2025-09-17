'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França

Esse montante seria crucial para enfrentar o déficit público, estimado em 5,8% do PIB em 2024, e reduzir a dívida nacional, que já ultrapassa 114% do PIB.

Pressão das ruas e apoio popular

A proposta ganhou força após o fracasso do plano orçamentário anterior, que previa cortes sociais e a eliminação de dois feriados ? medidas rejeitadas pelo Parlamento. "Vivemos um bloqueio político e orçamentário causado pela recusa em enfrentar a evasão fiscal dos ultrarricos", afirmou Zucman à rádio France Inter. "É difícil pedir sacrifícios à população enquanto os mais ricos continuam sendo poupados."

A insatisfação com a desigualdade tributária foi um dos motes das manifestações "Vamos bloquear tudo", realizadas em 10 de setembro, e deve marcar também a greve nacional convocada pelos sindicatos para esta quinta-feira (18). A expectativa é de que 400 mil pessoas participem ? o dobro da mobilização anterior.

Segundo pesquisa do instituto Ifop, encomendada pelos socialistas, 86% dos franceses apoiam a taxa Zucman. Além disso, 79% são favoráveis à redução das subvenções públicas às grandes empresas.

Resistência do governo e do setor empresarial

Apesar de prometer "rupturas" com seus antecessores, Lecornu já descartou a adoção da taxa Zucman. Mas prometeu, entre suas primeiras medidas, a manutenção dos feriados e o fim dos privilégios vitalícios para ex-integrantes do governo. Embora tenha se mostrado aberto a discutir justiça fiscal, o primeiro-ministro enfrenta resistência dentro da própria coalizão, especialmente dos Republicanos (direita), e da oposição de extrema direita liderada por Marine Le Pen.