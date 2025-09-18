Anistia Internacional denuncia empresas por apoiarem Israel em 'genocídio' de palestinos

Em um novo relatório publicado nesta quinta-feira (18), a Anistia Internacional acusa diversas empresas de estarem envolvidas, em diferentes graus, nos crimes cometidos por Israel contra a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. A organização faz um apelo a Estados e empresas para que cessem atividades "que contribuam direta ou indiretamente" para o "sistema de apartheid contra os palestinos" sob controle israelense e para o "genocídio em Gaza".

Em sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, Israel conta não apenas com a cumplicidade de alguns países, mas também com o apoio de setores econômicos, afirma a Anistia Internacional no relatório intitulado "A economia política global que permite o genocídio, a ocupação e o apartheid deve ser questionada".

Entre as empresas destacadas, estão - sem surpresa - grandes fabricantes israelenses de armas. Segundo levantamento feito pela Anistia, a Elbit Systems e a Israel Aerospace Industries fornecem anualmente bilhões de dólares em equipamentos e serviços militares ao exército do país.