Ativista pró-Palestina deportado vira símbolo da repressão política em universidades dos EUA

A decisão judicial publicada na quarta-feira (17) que autoriza a expulsão do estudante Mahmoud Khalil, ativista pró-Palestina e ex-líder das manifestações na Universidade Columbia, em Nova York, reacendeu o debate sobre repressão política nos campi universitários dos EUA. O veredito foi proferido em abril pela juíza de imigração Jamee Comans, da Louisiana, e prevê sua deportação para a Argélia - país de sua cidadania - ou para a Síria, onde nasceu em uma família palestina.

O caso ainda pode ser revertido judicialmente, mas já mobiliza entidades de direitos civis, juristas e movimentos estudantis. Khalil, que possui residência legal nos EUA por meio do green card, foi detido em março pela polícia de fronteira (ICE) e mantido preso por mais de três meses em um centro de detenção para imigrantes. Durante esse período, sua esposa - uma dentista norte-americana - deu à luz ao primeiro filho do casal.

Segundo a juíza, Khalil teria omitido informações de forma "deliberada" em seu processo imigratório. A defesa nega e afirma que se trata de uma retaliação política. Em nota à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), o estudante declarou: "Não é surpresa que o governo Trump continue adotando medidas de retaliação contra mim por exercer minha liberdade de expressão".