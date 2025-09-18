Conservadora nacionalista é candidata à presidência de partido governista no Japão

A nacionalista japonesa Sanae Takaichi anunciou sua candidatura na quinta-feira (18) à presidência do partido governista, o que a levaria a se tornar chefe de governo no Japão. O país nunca foi liderado por uma mulher. Uma votação está marcada para 4 de outubro para escolher o próximo líder do Partido Liberal Democrata (PLD), após a renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em 7 de setembro.

"O que precisamos hoje é de uma política que transforme o cotidiano e as ansiedades das pessoas em um futuro cheio de esperanças e sonhos", disse ela em um breve discurso à imprensa nesta quinta-feira (18), ao anunciar sua candidatura.

Takaichi, de 64 anos, defende ideias conservadoras em questões sociais e o fortalecimento da área da Defesa. Em questões econômicas, ela é defensora de gastos públicos significativos e taxas de juros baixas, em linha com as políticas adotadas por seu mentor, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.