Em entrevista, papa Leão XIV exclui reforma sobre o papel das mulheres e fiéis LGBT+ na Igreja

"Todos são convidados, mas não convido uma pessoa por causa de sua identidade particular", destacou o papa, explicando que não deseja "incentivar a polarização dentro da Igreja". Fiel ao ensinamento do catecismo católico, o papa reafirmou seu apoio à "família tradicional", "o pai, a mãe e os filhos", cujo "papel, que por vezes sofreu nas últimas décadas, deve ser novamente reconhecido e fortalecido".

Francisco, seu antecessor morto em abril, aos 88 anos, enfrentou ataques internos por parte da ala conservadora, especialmente por suas restrições ao rito tradicional em latim e suas críticas à Cúria Romana, o governo central da Santa Sé. Sem alterar a doutrina, o papa argentino multiplicou gestos de abertura para com divorciados, pessoas que se casaram de novo e fiéis LGBT+.

No início de setembro, Leão XIV recebeu em audiência privada o padre americano James Martin, um dos principais defensores dos fiéis homossexuais na Igreja Católica, mas não mencionou publicamente os cerca de 1.400 católicos LGBT+ que participaram recentemente de uma peregrinação no contexto do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja.

Correntes divergentes

O papa americano também falou sobre os desafios das "correntes divergentes" que coexistem dentro da Igreja, sem propor mudanças significativas, inclusive em relação à pedocriminalidade. Questionado sobre o combate à violência sexual cometida por clérigos, Leão XIV afirma que a Igreja deve continuar a acompanhar as vítimas com "compaixão autêntica e profunda".

Mas a questão da violência sexual "não pode se tornar a prioridade da Igreja", insistiu o papa durante a entrevista de quase três horas, realizada em inglês e em duas etapas, em julho.