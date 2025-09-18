França mobiliza 80 mil agentes, blindados e drones para garantir segurança em manifestações contra austeridade

A França mobilizou um forte esquema de segurança, com 80 mil agentes, veículos blindados e drones, para o dia de mobilização contra as políticas de austeridade do governo nesta quinta-feira (18). O Ministério do Interior teme ações violentas e alerta para a presença de quase 10 mil manifestantes radicais que poderiam se infiltrar nos protestos.

Todo o trajeto dos atos foi inspecionado pela polícia na quarta-feira (17) e o estacionamento nas áreas próximas foi proibido. Em Paris, a passeata deve partir da Praça da Bastilha, passando pela Praça da República até a Praça da Nação. São esperados 900 mil manifestantes em 260 marchas por todo o país, segundo o Ministério do Interior.

A mobilização deve superar a anterior, realizada em 10 de outubro, convocada sob o lema "Vamos parar Tudo".